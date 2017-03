Falso allarme bomba a Torino Porta Nuova

TORINO, 3 MAR - Allarme bomba alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. A farlo scattare uno zainetto abbandonato alla fermata dell'autobus di corso Vittorio, in pieno centro cittadino. La zona è stata isolata e il corso bloccato. A scopo precauzionale, inoltre, è stata sospesa la fermata metro di Porta Nuova. Sul posto sono intervenuti la polizia, con gli artificieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. L'emergenza, che non ha avuto conseguenze sul traffico ferroviario, è durata all'incirca mezzora, il tempo necessario a far brillare lo zainetto e a scoprire che all'interno era vuoto.