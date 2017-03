Parma: pensionato morto a casa, indagini

PARMA, 3 MAR – Un anziano di 80 anni, Severino Zoppi, è stato ritrovato senza vita questa mattina nella sua abitazione nella zona ovest della periferia di Parma. I carabinieri stanno ancora investigando per capire quali siano state le cause della morte anche se indiscrezioni parlano di un evento avvenuto dopo un diverbio fra lo stesso pensionato ed il figlio, un cinquantanne con problemi psichici in cura al Centro di Igiene Mentale dell'Ospedale di Parma. Il cinquantenne stamattina si sarebbe barricato in casa con il cadavere del padre e solo dopo l'intervento delle forze dell'ordine avrebbe permesso a carabinieri e 118 di entrare nell'edificio. Ora il figlio è nella caserma dei Carabinieri di Parma dove è in corso, con l'ausilio di personale medico, un primo interrogatorio per fare chiarezza sulla vicenda. Il corpo di Severino Zoppi è stato invece trasportato al reparto di Medicina Legale di parma; il pm Daniela Nunno ha disposto l'autopsia.