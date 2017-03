Carnevale, sequestrati 5 mln accessori

MILANO, 3 MAR - Cinque milioni di accessori per il Carnevale, contraffatti o dannosi per la salute, per un valore di circa 15 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Polizia locale di Milano in due negozi e in un grande deposito in via Sammartini, vicino alla Stazione Centrale. La maxi operazione, denominata Arlecchino, è stata illustrata oggi nel corso di una conferenza stampa. Tra la merci sequestrate ci sono, ad esempio, mascherine in plastica, realizzate con sostanze tossiche, con i bordi taglienti e quindi pericolose per chi le indossa. Indumenti, costumi da carnevale, parrucche infiammabili e che si appiccicano alla pelle provocando irritazioni. Il materiale arriva per la gran parte dalla Cina. Nel corso dell'operazione sono stati denunciati a piede libero per contraffazione e ricettazione i quattro soci della società di import -export.