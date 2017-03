Assenteismo, licenziato impiegato Ancona

ANCONA, 3 MAR - Il Comune di Ancona ha licenziato senza preavviso l'impiegato di 63 anni sospeso per otto mesi dal lavoro nello scorso mese di dicembre perché secondo il Tribunale avrebbe svolto anche un'attività di sub-agente assicurativo da almeno 10 anni. Il licenziamento fa seguito al procedimento disciplinare aperto a suo carico. Stando all'accusa, l'uomo, un ex vigile provinciale, avrebbe attestato la propria presenza in servizio anche quando svolgeva un'attività lavorativa esterna non autorizzata. La Guardia di finanza afferma di aver riscontrato irregolarità nelle presenze in Municipio in 318 giorni su 431 monitorati. L'impiegato si è difeso sostenendo di lavorare ''di sera, senza rubare nulla'', e di essersi allontanato dall'ufficio ''solo una volta''.