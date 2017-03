Musica: muore Roberta Alloisio

GENOVA, 3 MAR - E' mancata improvvisamente questa mattina a 53 anni Roberta Alloisio, interprete e cantante, la cui voce è legata ad un progetto del tango e Genova chiamato Zena Tango disco realizzato con Luis Bacalov e Walter Rios e per il quale è stata candidata alla Targa Tenco nel 2015 nella sezione interpreti. Premio che la cantante piemontese di origine e genovese di adozione ha vinto nel 2011 come miglior interprete per il il disco Janua. All'inizio di quest'anno ha presentato album 'Luigi' dedicato a Tenco. La cantante ha legato la sua carriera al teatro della Tosse, alla compagnia del Festival Suq e alla stretta collaborazione col fratello Gian Piero, autore e drammaturgo che ha scritto brani per Francesco Guccini.