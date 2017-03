Rischio valanghe 'forte' in A.Adige

BOLZANO, 3 MAR - Resta elevato il rischio valanghe in Alto Adige. Entro domani sono attesi 30-40 cm di neve fresca, specie dalla val d'Ultimo fino al Brennero, il tutto con raffiche di 100 km/h. Soprattutto nella zone della val Passiria il pericolo valanghe salirà così a "forte" (grado 4 di 5). La neve ventata molto delicata si deposita su un manto con in superficie neve polverosa. Per escursioni si consiglia un atteggiamento prudente, ma per le cattive condizioni di visibilità fare una traccia sicura è spesso difficile.