Mondiale ciclismo Bettini è assessore

CECINA (LIVORNO), 3 MAR - Il campione mondiale di ciclismo Paolo Bettini è il nuovo assessore allo sport del Comune di Cecina (Livorno). L'incarico a Bettini è stato conferito dal sindaco Samuele Lippi (Pd), il cui mandato scade nel 2019, in seguito ad un rimpasto di giunta. A Bettini andranno anche le deleghe di Mobilità e Turismo sportivo. "Guardo a questo incarico come ad una sfida nuova - ha detto Bettini - da sportivo sono abituato a darmi delle mete difficili e anche in questo caso cercherò di dare il mio contributo al massimo delle mie possibilità". "Le doti di Paolo Bettini - ha spiegato il sindaco Lippi - sono note, e proprio per la sua particolare esperienza e capacità nel campo sportive è stato individuato per occuparsi di Turismo sportivo e mobilità".