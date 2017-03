Valanga, procura vaglia posizione guida

AOSTA, 3 MAR - La posizione di una guida alpina tedesca di circa 45 anni è al vaglio della procura di Aosta, che ha ricevuto i primi atti relativi alla valanga che ieri a Courmayeur ha travolto 18 sciatori, uccidendone tre e ferendone cinque. Stava accompagnando alcuni connazionali, tra i quali una delle vittime - Jorg Dietrich Hans Brommer, 57 anni - nei cui confronti, secondo gli inquirenti, era responsabile. Proseguono comunque gli accertamenti del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves, anche per individuare eventuali responsabilità del distacco tra gli sciatori. E' emerso poi che il canale della Visaille, teatro della tragedia, rientra in una zona dove vige il divieto dello sci in fuoripista da 21 anni. L'ordinanza emessa nel febbraio del 1996 dall'allora sindaco Ferdinando Derriard era finalizzata a evitare il ripetersi di "gravi incidenti". Il nulla osta per i funerali è atteso domattina dal pm Luca Ceccanti. L'ultimo saluto a Federico Mario Righetto, 35 anni, designer torinese, è previsto martedì.