Incendio Gran Ghetto, ruspe al lavoro

(ANSA)- FOGGIA, 4 MAR - Proseguiranno anche oggi e per tutta la giornata i lavori di abbattimento e di bonifica all'interno dell'ormai ex Gran Ghetto di Rignano Garganico dove nella notte tra giovedì e venerdì sono morti in un incendio due migranti che vivevano nella baraccopoli. Il Ghetto ospitava fino a ieri centinaia di migranti sfruttati come schiavi nelle campagne del Foggiano. Da ieri sera quattro ruspe e un centinaio tra agenti di polizia, carabinieri e vigili del fuoco, coordinati dalla questura di Foggia, stanno lavorando per abbattere ciò che resta. Nell'incendio sono morti Mamadou Konate e Nouhou Doumbia, di 33 e 36 anni, fuggiti dal Mali. Il rogo probabilmente è stato causato da una stufa o da un fornello. Ieri sera, dopo che la bidonville è stata sgomberata e gli immigrati sono stati trasferiti in due strutture, le ruspe hanno cominciato ad abbattere le baracche:operazione che,a tarda ora, è stata interrotta perché in alcune baracche erano ancora presenti bombole di gas.Le ruspe sono tornate in funzione questa mattina.