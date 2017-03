NORCIA (PERUGIA), 4 MAR - A Norcia arrivano altre 20 casette. Dopo le 18 consegnate a San Pellegrino il 5 marzo è la volta del capoluogo. La presidente della Regione, Catiuscia Marini, e il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, insieme ai rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, daranno chiavi e documenti necessari per l'attivazione delle utenze (gas, luce ed acqua), alle famiglie che, nello scorso gennaio, erano state sorteggiate per le soluzioni abitative d'emergenza, realizzate in seguito al terremoto del 24 agosto. Delle 20 che saranno consegnate nella zona di via XX settembre, 14 sono di 40 metri quadri e sei da 60. Tre sono le casette destinate a famiglie con portatori di handicap.