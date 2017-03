Uccide moglie Iglesias,"pronto a pagare"

IGLESIAS, 4 MAR - "Mi è sfuggito tutto di mano, non so cosa mi sia successo, adesso le mie bambine verranno accudite con amore, verranno vestite per bene e non subiranno più maltrattamenti. Sono pronto a pagare per quello che ho fatto, basta che le mie bambine stiano bene". Sono le parole che Gianni Murru, 46 anni, arrestato per aver ucciso a coltellate la moglie Federica Madau, 32 anni, ha confidato ai legali Tiziana Congiu e Monica Pinna, prima di sottoporsi all'interrogatorio di convalida davanti al Gip. L'interrogatorio si è tenuto questa mattina in ospedale, dove il 46enne è stato trasferito ieri pomeriggio a causa di uno stato confusionale ed è attualmente piantonato. Dopo gli accertamenti medici tornerà in carcere. Davanti al Gip Gabriella Muscas ha confermato di aver ucciso la moglie, ma ha ribadito di non ricordare nulla del momento del delitto. Ha raccontato che dopo la separazione, avvenuta a dicembre, era preoccupato per come erano accudite le figlie, non reputava la moglie idonea.