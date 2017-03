Trieste, unione civile in Sala matrimoni

TRIESTE, 4 MAR - È stata celebrata stamani davanti a centinaia di persone la prima unione civile tra persone dello stesso sesso ospitata nella Sala matrimoni del Municipio di Trieste, in piazza Unità d'Italia. A unirsi insieme sono stati Davide Zotti e Claudio Bertocchi, protagonisti di una battaglia per i diritti civili contro l'amministrazione di centrodestra guidata da Roberto Dipiazza, che per mesi aveva impedito la celebrazione delle unioni civili nella sala, proponendo una locazione alternativa. I decreti attuativi della legge Cirinnà e le sentenze del Tar in altre regioni hanno poi indotto l'amministrazione a concedere lo spazio. "Una lunga lotta che non serviva - ha commentato Zotti - potevano farne a meno. Sapevamo che avremmo vinto perché la legge era chiara. Hanno voluto 'giocare sporco', discriminare e umiliare, ma noi e altre coppie abbiamo tenuto duro e ce l'abbiamo fatta. L'unico rammarico è che alcune coppie sono dovute andare in altre città o accettare questa imposizione".