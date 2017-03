Valanghe: pericolo elevato in Alto Adige

BOLZANO, 4 MAR - Dopo le nevicate in quota su gran parte della provincia di Bolzano il pericolo valanghe rimane marcato di grado 3 e nella zona centrale della cresta di confine con l'Austria il pericolo valanghe è forte di grado 4, come comunica il bollettino valanghe della Provincia di Bolzano. I punti pericolosi aumentano con la quota. La neve ventata molto delicata si deposita su un manto con in superficie neve polverosa. Per escursioni si consiglia un atteggiamento prudente, ma per le cattive condizioni di visibilità fare una traccia sicura è spesso difficile.