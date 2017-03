Ilva: principio incendio in Acciaieria 1

TARANTO, 04 MAR - Un principio di incendio si è sviluppato questo pomeriggio sulla linea 4 della Colata Continua 5 dell'Acciaieria 1 dello stabilimento Ilva di Taranto che ha interessato la via a rulli di evacuazione delle bramme. Secondo fonti aziendali "il fenomeno è stato immediatamente controllato dal personale di reparto ancor prima che intervenissero i vigili del fuoco aziendali. Si è trattato di un evento circoscritto che si è verificato in una zona di impianto in cui non opera personale di esercizio". L'impianto, aggiungono le stesse fonti, "è stato subito fermato come da procedura di sicurezza. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle cause dell'accaduto". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento interno della fabbrica. Una densa nube nera era visibile da diversi punti della città di Taranto e numerose sono state le segnalazioni pervenute alle forze dell'ordine.