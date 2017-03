Strage Bologna: Bolognesi,non fermino Pm

BOLOGNA, 5 MAR - "Speriamo che ora non li fermino. Che li lascino indagare fino in fondo. A Bologna come a Roma. Da membro della Commissione Moro ho visto troppi segnali strani, in 40 anni. Messi insieme danno l'idea che qualcuno è d'accordo nel volere chiudere la partita sugli anni di piombo". Cosi l'on.Paolo Bolognesi (Pd), presidente dell'Associazione familiari vittime della strage di Bologna, dopo la notizia della riapertura dell'indagine sul concorso all'attentato di Gilberto Cavallini. "E' il segno - ha detto all'ANSA - che hanno analizzato con attenzione il dossier che abbiamo presentato, chiedendo non solo di revocare la precedente archiviazione di Cavallini, ma indicando nomi e cognomi di mandanti e finanziatori. Un secondo filone, che ipotizza l'alto tradimento di militari coinvolti, comporta la competenza della Procura di Roma, che si occupa di quel filone. Ora spero che ai nostri atti, presi dai vari processi, si possano aggiungere atti secretati e dossier nascosti. E che le inchiesta non siano fermate".