Rogo a Montesilvano, si temono vittime

MONTESILVANO (PESCARA), 5 MAR - Incendio in un' abitazione al quinto piano di un palazzo a Montesilvano, (Pescara). Sul posto si trovano squadre dei vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine. E' accaduto in Via Isonzo. Si temono vittime, poiché alcune persone avrebbero tentato di gettarsi nel vuoto per sfuggire alle fiamme.