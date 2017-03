Entra in cantiere di notte e precipita

(ANSA) PAVIA, 5 MAR - Un ragazzo di 18 anni è caduto nella notte, poco dopo l'una, da un cantiere nel centro di Pavia, da un'altezza di circa 7 metri. Il giovane, subito soccorso e trasportato all'ospedale San Matteo, ha riportato diverse ferite e fratture, ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto in piazza del Lino, nell'ex caserma militare 'Nino Bixio' oggi sede della Facoltà di Lettere dell'Università, una zona della città molto frequentata dai giovani. La dinamica dei fatti deve ancora essere appurata con esattezza dagli agenti della squadra volante di Pavia, subito intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e al 118. Il ragazzo è salito sull'impalcatura attualmente presente nell'immobile, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto.