Incendio in abitazione, un morto

MONTESILVANO (PESCARA), 5 MAR - Un uomo è morto dopo essere precipitato dal sesto piano di un palazzo in via Isonzo a Montesilvano dove un incendio è divampato in un appartamento. Non è stato possibile capire se l'uomo, uno straniero, si sia gettato volontariamente per sfuggire alle fiamme o se sia scivolato mentre si reggeva a un cornicione, in attesa dei soccorsi. Ferito, ma salvato con l'autoscala dai vigili del fuoco, un coinquilino. Non si conoscono ancora le cause del rogo. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine.