Papa: partito in pullman per Ariccia

CITTA' DEL VATICANO, 5 MAR - A bordo di due pullman, papa Francesco e i cardinali e vescovi di Curia sono partiti dal Piazzale Petriano, antistante l'Aula Paolo VI, in Vaticano, per recarsi ad Ariccia (Roma), dove nella Casa del Divin Maestro, retta dai Paolini, parteciperanno fino a venerdì prossimo agli esercizi spirituali di Quaresima. Le meditazioni, che hanno inizio con l'introduzione di questo pomeriggio, saranno proposte dal francescano padre Giulio Michelini, e avranno come filo conduttore "Passione, Morte e Resurrezione di Gesù secondo Matteo". Nella settimana degli esercizi spirituali sono sospese tutte le udienze, compresa l'udienza generale di mercoledì. "Chiedo per favore un ricordo nella preghiera per me e i miei collaboratori, che fino a venerdì faremo gli Esercizi Spirituali", ha scritto il Pontefice in un tweet prima della partenza.