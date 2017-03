A Norcia consegnate altre 20 casette

NORCIA (PERUGIA), 5 MAR - Consegnate a Norcia, nell'area del capoluogo, 20 casette agli sfollati per il terremoto del 24 agosto. Si aggiungono a quelle già fornite nella frazione di San Pellegrino. "In Umbria abbiamo già avviato le procedure per la realizzazione di oltre il 60 per cento di tutto il fabbisogno delle 'casette', che abbiamo stimato attorno a 900 unità, nei comuni di Norcia, Cascia e Preci e contiamo di poterle realizzare e consegnare tutte entro l'estate" ha detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini, presente alla cerimonia insieme al sindaco, Nicola Alemanno. Le unità abitative si trovano nella zona di via XX Settembre. Hanno una superficie di 40-60 metri quadrati. "I moduli sono abitabili ha detto Alemanno - e con la consegna dell'ultimo container collettivo la settimana scorsa non c'è più nessun cittadino di Norcia che non abbia trovato una sistemazione dignitosa".