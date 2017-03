Uomo ucciso dopo lite nel Bresciano

BRESCIA, 5 MAR - Omicidio nel Bresciano in serata. E' accaduto a Calcinato dove un uomo di 37 anni italiano è stato ucciso a coltellate in strada al termine di un litigio. L'autore del gesto è uno straniero di origine africane che è stato arrestato dai carabinieri. Il fatto di sangue sarebbe maturato nell'ambito dello spaccio di droga. La lite è iniziata in un appartamento e si è conclusa nella via sottostante. Gennaro Esposito, padre di due figlie, è stato ucciso a coltellate dal 34enne Dione Cheikh, senegalese già con precedenti. L'extracomunitario è stato arrestato dai militari mentre in casa tentava di lavarsi dal sangue della vittima.