Cantone, tenere Consip lontana scandali

POMPEI (NAPOLI), 6 MAR - La Consip? "Ritengo - risponde il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, a margine di un seminario a Pompei (Napoli) - che sia uno strumento indispensabile per la politica degli appalti del Paese. E proprio per questo bisogna fare di tutto affinché sia tenuta lontana dagli scandali. Noi dell'Autorita Anticorruzione ci siamo fatti le nostre idee, e riteniamo che certi lotti non vadano costruiti in un certo modo, proprio per evitare certe problematiche".