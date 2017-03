Uomo travolto e ucciso da un treno

BOLZANO, 6 MAR - Un uomo è stato travolto ed ucciso da un treno lungo la linea ferroviaria della Val Venosta in Alto Adige. La disgrazia è avvenuta in mattinata nell'abitato di Lasa, un piccolo paesino nella vallata. L'uomo stava attraversando la massicciata e non si è accorto del sopraggiungere del convoglio. A nulla è valso l'immediato intervento del macchinista che ha azionato la "rapida", ma non ha potuto fermare in tempo il treno. Rilievi dei carabinieri sono in corso sul luogo dell'incidente.