Fedeli, ultimi 2 anni investito di più

CAGLIARI, 6 MAR - "Credo che l'Italia, negli ultimi due anni, abbia cominciato a spendere molto sull'istruzione e sul diritto allo studio, però non c'è dubbio che il differenziale con altri Paesi sul diritto allo studio è molto forte". Lo ha detto la ministra Valeria Fedeli, a Cagliari per la prima tappa della sua visita in Sardegna che proseguirà in una scuola media di Ghilarza, nell'Oristanese, e poi ad Alghero. "Noi dobbiamo investire di più sulle borse di studio - ha aggiunto - e consentire a chi non può, per l'origine o per le condizioni economiche, a tutti i meritevoli e ai capaci, di proseguire gli studi per arrivare all'Università".