Sindaco Predappio assolto da peculato

FORLI', 6 MAR - Assolto con formula piena perché "il fatto non sussiste", a fronte di una richiesta della pubblica accusa di un condanna a un anno e sei mesi di carcere: questa la sentenza emessa dal tribunale di Forlì per il sindaco di Predappio, Giorgio Frassineti del Pd - difeso dall'avvocato Marco Martines - nel processo di primo grado che vedeva il primo cittadino del comune romagnolo accusato dell'ipotesi di reato di peculato, per il presunto uso illecito di una delle tre vetture di servizio dell'amministrazione. Le indagini, partite nell'estate 2015 a seguito di alcuni esposti anonimi, avevano successivamente portato al rinvio a giudizio del sindaco. "Sono contento - è stato il commento di Frassineti -: ho sempre cercato di rimanere sereno, sapendo di non avere commesso nulla di illecito, ma un conto sono i miei sentimenti, altro è un processo".