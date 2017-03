Caso Levato, sì ad adottabilità bambino

MILANO, 06 MAR - La Corte d'Appello di Milano ha confermato l'adottabilità del bimbo partorito nell'agosto del 2015 da Martina Levato, l'ex studentessa bocconiana condannata a 20 anni in appello per le aggressioni con l'acido. Da quanto si è saputo, i giudici della sezione Minori e famiglia hanno respinto i ricorsi della giovane e dell'ex amante Alexander Boettcher, anche lui condannato per i blitz nell'inchiesta del pm Marcello Musso. Il Tribunale per i minorenni a ottobre aveva dichiarato il piccolo adottabile. (ANSA).