Si lamenta di pitbull libero, gambizzata

NAPOLI, 6 MAR - Si era lamentata del cane, un pitbull che girava libero. E forse per questo è stata 'punita' dalla proprietaria dell'animale che ha sparato contro la donna ferendola ad un piede e contro la vetrina del negozio di detersivi di cui la vittima è titolare. É accaduto ad Afragola, in provincia di Napoli. La 53enne è incensurata ed ora la sua posizione è al vaglio dei carabinieri e del magistrato. Secondo quanto al momento accertato, è entrata nel negozio di via San Marco, che si trova di fronte al suo minimarket, e ha iniziato a sparare. I militari di Afragola intervenuti sul posto hanno rinvenuto e sequestrato la pistola, una calibro 38 special regolarmente detenuta dal figlio della 53enne; l'arma era stata abbandonata sul sagrato di una chiesa. La vittima ha riportato una ferita al piede destro con frattura ossea guaribile in 30 giorni.