Dj Fabo, venerdì a Milano ultimo saluto

MILANO, 6 MAR - L'ultimo saluto a Dj Fabo si terrà venerdì nella parrocchia di Sant'Ildefonso a Milano alle 19. Non sarà una messa, ha postato su fb, Marco Cappato riprendendo il messaggio della fidanzata di Fabo, ma un ricordo in uno degli spazi della parrocchia. Cappato ha accompagnato Dj Fabo in Svizzera per morire. Fabiano Antoniani era tetraplegico e cieco dal 2014.