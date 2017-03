Visita Papa a Carpi, vendita pass falsi

CARPI (MODENA), 6 MAR - "L'evento della visita del Papa a Carpi è completamente gratuito, non esistono ticket per accedervi". Questa comunicazione è stata inviata da don Carlo Malavasi, vicario del vescovo di Carpi, Francesco Cavina, a tutte le parrocchie della diocesi, a fronte di tentativi di truffa avvenuti nel territorio carpigiano messi in atto da soggetti che vendevano ticket, ovviamente fasulli, per la visita di Papa Francesco il 2 aprile a Carpi, appunto. La diocesi ha avvertito anche i carabinieri, mentre alcune segnalazioni di cittadini parlano di un sito internet che fornirebbe le indicazioni e le cifre richieste per ottenere il biglietto d'ingresso. La comunicazione a tutte le parrocchie è stata inviata affinché il maggior numero di cittadini e anche i parroci della zona sia informata a proposito dei truffatori in azione, che si sarebbero attivati già dai primi giorni successivi all'annuncio della visita pastorale del Pontefice, resa pubblica il 28 febbraio.