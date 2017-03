Scuole Chianti, chef stellati per mense

FIRENZE, 06 MAR - Torna 'Cuochi tra le mense', l'iniziativa che le amministrazioni comunali di San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti mettono in campo a scuola e nelle cucine comunali dove si preparano i pasti espressi per gli studenti del territorio. Otto chef, tra cui anche alcuni 'stellati' (Marco Stabile, Matia Barciulli, Michelangelo Rongo, Maria Probst, Cristian Santandrea, Tommaso Iorio, Vito Mollica e Giovanni Santarpia) saranno chiamati a rivisitare un piatto previsto nel menù definito in ogni suo aspetto e già attivo nelle scuole.