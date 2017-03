Migranti: sbarchi 2017 a quota 15.844

ROMA, 6 MAR - Hanno raggiunto quota 15.844 i migranti sbarcati in Italia nel 2017, ben il 74% in più rispetto allo stesso periodo del 2016, che è poi diventato l'anno record per l'arrivo di stranieri via mare. Nello scorso weekend, indicano i dati del Viminale, c'è stato un picco, con quasi 2.500 sbarchi. Guineani (2.221), nigeriani (1.831) e ivoriani (1.765) sono le nazionalità più rappresentate. Numerosi anche i minori non accompagnati: 1.670 nei primi due mesi dell'anno. Gli stranieri presenti nel sistema nazionale d'accoglienza sono 174.606: la Lombardia è la regione che ne ospita di più (23.298, pari al 13% del totale); seguono Lazio (14.754), Campania (14.735) e Piemonte (14.070). I richiedenti asilo trasferiti in altri Paesi europei in applicazione del principio della relocation sono 3.703.