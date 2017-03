Tromba d'aria, soccorsi su seggiovia

MONDOVI' (CUNEO), 6 MAR - Una bufera di vento che in alcune zone si è trasformata in tromba d'aria ha flagellato oggi pomeriggio la provincia di Cuneo. A Prato Nevoso, nel monregalese, il Soccorso Alpino ha dovuto intervenire per soccorrere gli sciatori su una seggiovia scarrucolata dalle forti raffiche. A Cuneo tutte le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in interventi in città e nei paesi vicini. Chiusi gli impianti di risalita anche in altre due stazioni sciistiche cuneesi, Artesina e Limone Piemonte.