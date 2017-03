Collettivi occupano aula ateneo Bologna

BOLOGNA, 6 MAR - Nuova protesta a Bologna dei collettivi universitari, che hanno occupato una sala studio della facoltà di Giurisprudenza, in via Zamboni 22. Il blitz è avvenuto poco prima delle 17, al termine di un breve corteo lungo la strada nel cuore della zona universitaria. 'L'aula è stata occupata come spazio di garanzia - spiegano gli attivisti del Cua - in attesa della riapertura della biblioteca di via Zamboni 36'. Nei giorni scorsi il Rettore Francesco Ubertini aveva indicato in oltre un mese i tempi per il ripristino della biblioteca, ancora inagibile dopo l'occupazione contro i tornelli e il successivo sgombero del 9 febbraio. 'Quelli del 36', come si firmano gli attivisti che ne chiedono la riapertura senza i tornelli, hanno annunciato una conferenza stampa per spiegare le ragioni della nuova protesta.