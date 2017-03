Dj Fabo, venerdì saluto in parrocchia

MILANO, 6 MAR - L'ultimo saluto a Dj Fabo si terrà venerdì nella parrocchia di Sant'Ildefonso a Milano alle 19. Non sarà una messa, ha postato su fb, Marco Cappato riprendendo il messaggio della fidanzata di Fabo, ma un ricordo in uno degli spazi della parrocchia. Cappato ha accompagnato Dj Fabo in Svizzera per morire. "E' stato accordato questo momento di preghiera chiesto per Fabiano dalla madre, per partecipare al suo dolore e di tutte le persone alle quali lui è stato caro". Lo ha detto il portavoce della Curia milanese, Don Davide Milani, spiegando come si è arrivati alla decisione di ricordare Fabo in chiesa, la parrocchia di Sant'Ildefonso dove il 40/enne era stato battezzato e cresimato e nel cui oratorio aveva giocato da bambino. "Il parroco Don Antonio Suighi nei giorni scorsi ha incontrato la madre che gli ha espresso il suo desiderio". Non sarà una commemorazione, ma un momento di riflessione, durante il quale Don Antonio dirà alcune cose e poi inviterà i presenti a pregare.