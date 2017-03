Carceri: tentati suicidi, Cagliari a top

CAGLIARI, 6 MAR - "La situazione nel carcere di Uta è diventata insostenibile. I numerosi eventi critici, come i tentati suicidi, hanno raggiunto una percentuale allarmante, portando il carcere cagliaritano in vetta alla classifica italiana per numero di episodi. Abbiamo bisogno della costante presenza di un direttore e di un aumento del personale". È la denuncia del segretario regionale della Uilpa, Michele Cireddu, sigla che oggi ha organizzato un sit-in davanti alla casa circondariale. "È la prima di una serie di manifestazioni che abbiamo in programma - annuncia il sindacalista - l'adesione è stata massiccia, come lo è stato anche lo sciopero della mensa con l'astensione degli agenti dal pasto". Prima richiesta della Uilpa, vista l'assenza dell'attuale direttore, l'arrivo di un dirigente in pianta stabile. "Non possiamo averne uno presente ogni dieci giorni - sottolinea Cireddu - con questa protesta vogliamo denunciare la precaria situazione in cui siamo costretti a lavorare.