Accoltellati Massa,condanne fino 13 anni

(ANSA)- MASSA (MASSA CARRARA), 6 MAR - Sentenza pesante per Pablo e Mattia Ricci, Thomas Quadrella e Manuel Balloni ritenuti i componenti di una delle due bande cittadine in guerra per il controllo del traffico stupefacente in un quartiere popolare alla periferia di Massa. Tredici anni e sei mesi a Mattia Ricci, 12 anni e sei mesi a Pablo Ricci, 9 anni e sei mesi a Thomas Quadrella e tre anni a Manuel Balloni, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La sentenza di primo grado è del tribunale di Massa. I quattro sono stati ritenuti colpevoli di 22 capi di imputazione, tra cui la detenzione illegale di armi, l'estorsione, minacce, incendio, detenzione e fabbricazione di esplosivi. Secondo gli inquirenti la guerra tra bande a Massa, fatta di risse, accoltellamenti, colpi di arma da fuoco esplosi contro le abitazioni e le auto dei rivali, fu legata al duplice omicidio del Natale 2013, quando furono uccisi Andrea Fruzzetti ed Enrico Baria, per il quale Andrea Mazzi, 25 anni fu condannato nel 2015 a 30 anni.