Maltempo,giù muro villa medicea P.Caiano

PRATO, 6 MAR - Crollo, a causa del maltempo, di un muro della villa medicea di Poggio a Caiano (Prato), monumento di importanza nazionale tutelato dalle soprintendenze e patrimonio dell'Unesco. Sul posto i vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, a causa della pioggia della serata, sarebbe venuto giù uno dei muri di contenimento del parco della villa. Danneggiati alcuni veicoli, in sosta sulle vie pubbliche esterne, dalla caduta delle pietre del muro. Non risultano coinvolte persone. Sul posto anche i carabinieri. La villa medicea a Poggio a Caiano fu commissionata da Lorenzo Il Magnifico, come residenza privata, a Giuliano da Sangallo. E' di proprietà statale e ospita due musei.