Rubati cavalli da corsa nel Pisano

PISA, 7 MAR - Due cavalli da corsa sono stati rubati nel Pisano. A darne notizia è il proprietario Gianluca Lami che ha denunciato il furto ai carabinieri. I due cavalli sono Unicka e Vampire Dany, entrambi campioni nel trotto. Il proprietario ha raccontato di essersi accorto del furto stamani poco dopo le 5 quando è andato a dar mangiare ai cavalli nella scuderia a cento metri dall'abitazione a Staffoli. Unicka è una cavalla che nel 2016 ha vinto due importanti corse al trotto come Derby e Orsi Mangelli, mentre Vampire Dany, un puledro, è arrivato primo nel Gran Criterium. Entrambi, fanno notare i carabinieri che si occupano del caso, sono dotati di certificazione e ciò ne impedisce l'immissione sul mercato clandestino né possono gareggiare senza risalire al proprietario derubato per questo gli inquirenti ritengono che il furto sia stato commesso per poi chiedere un riscatto ai proprietari.