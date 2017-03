Vento ferma voli e navi in Sardegna

CAGLIARI, 7 MAR - Il maestrale spazza la Sardegna con raffiche fino a 140 chilometri all'ora, creando disagi in tutta l'Isola, soprattutto nei collegamenti aerei e marittimi del Nord. L'allerta meteo lanciata ieri dalla Protezione civile per forte vento e mareggiate si concluderà alla mezzanotte di oggi, ma già ora il maestrale sta mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi con i vigili del fuoco impegnati in diverse zone della Sardegna. Ad Alghero due voli in arrivo da Bologna delle 8:30 e Bergamo delle 8:21 sono stati dirottati a Cagliari, dove sono atterrati rispettivamente alle 8:25 e alle 9. I passeggeri sono stati poi trasferiti ad Alghero con degli autobus. Cancellati del tutto i collegamenti che sarebbero dovuti ripartire sempre per Bologna (alle 8:35) e Bergamo alle (8:50) dallo scalo di Fertilia. Problemi a navi e traghetti nel nord est dell'Isola: sospesi i collegamenti con la Corsica tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, tutti gli altri in forte ritardo.