Rubati cavalli, uno discende da Varenne

PISA, 7 MAR - Due cavalli, campioni nelle corse al trotto sono stati rubati a Staffoli nel Pisano. Uno e' Vampire Dany, un maschio baio di tre anni della scuderia Wave, che discende da Varenne. Vince in carriera circa 130 mila euro. Il suo record e' di 1.13.7 e ha vinto 6 delle 8 corse disputate finora. La piu' importante e' quella conseguita al Gran Criterium di Milano nel dicembre scorso. L'altro cavallo rubato è Unicka, femmina baio di 4 anni, di Love You e Bachar. L'ultima corsa vinta e' il prestigiosissimo Orsi Mangelli a Milano nel novembre scorso. Ma aveva gia' vinto lo scorso anno il derby di trotto di Roma che designa il migliore tre anni in Italia, il Citta' di Napoli e diversi altri grandi premi. Gli investigatori pensano che siano stati portati via a scopo di estorsione.