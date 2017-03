Finti carabinieri presi da quelli veri

MODENA, 7 MAR - Finto carabiniere truffa una 76enne e viene arrestato da quelli veri che, in servizio in borghese, avevano intuito l'atteggiamento sospetto dell'uomo e della complice, il 'palo', a sua volta arrestata. È successo a Sassuolo (Modena) ieri, dove gli uomini della compagnia, comandata da Fabrizio Picciolo, hanno sorpreso i due campani, 33 anni lei e 24 lui. Si tratta, a quanto risulta, di pendolari delle truffe, specializzati nel raggiro di anziani. Il modus operandi è classico: l'uomo si è presentato a casa dell'anziana, qualificandosi come carabiniere e dicendole che suo figlio aveva provocato un grave incidente stradale. Per rimetterlo in libertà sarebbero serviti soldi. Il 24enne si è fatto consegnare 1.550 euro come 'cauzione', poi è tornato, spiegando che il denaro non bastava e facendosi dare tutto l'oro che la pensionata, vedova, aveva in casa, compresa la fede. A truffa conclusa però i due malviventi si sono trovati di fronte i carabinieri: ora sono in carcere e il malloppo è stato restituito.