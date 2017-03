Migranti:appalti trasparenti in Centri

ROMA, 7 MAR - Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha firmato oggi il decreto di approvazione del nuovo schema di capitolato per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al finanziamento delle strutture di accoglienza dei migranti. Il documento, che ha recepito tutte le indicazioni fornite dall'Anac sulle procedure e i protocolli di affidamento delle gare di appalto sulla gestione dei centri di accoglienza, informa il Viminale, "rappresenta uno strumento innovativo per supportare l'operato dei prefetti ed assicurare l'uniformità delle procedure e la tutela dell'imparzialità e della trasparenza, in aderenza ai principi dell'economicità e della concorrenza". Le principali innovazioni rispetto alla situazione attuale riguardano: il superamento della figura del gestore unico e la tracciabilità dei servizi con l'aggiudicazione dell'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, premiando la qualità e scoraggiando gli eccessivi ribassi.