Luca Abete prof honorem ateneo di Parma

PARMA, 7 MAR - L'inviato di "Striscia la Notizia" Luca Abete diventerà ufficialmente professore ad honorem dell'Università di Parma. Gli sarà conferito il 9 marzo il titolo di professore ad honorem in Linguaggio del giornalismo, nel corso di una cerimonia in programma per le 11 nell'Aula Magna dell'Ateneo. La cerimonia prenderà il via con l'introduzione del Rettore Loris Borghi, che leggerà anche la motivazione del conferimento del titolo. Poi la consegna della pergamena di professore ad honorem, appositamente realizzata per l'evento dall'artista Giorgio Tentolini. Infine Luca Abete terrà la sua lezione magistrale. Comunicatore da sempre attento alla sperimentazione e ai nuovi media, Luca Abete ha legato la sua attività di inviato di "Striscia la Notizia" a temi e fatti di cronaca di grande rilievo (dai rifiuti tossici della Terra dei Fuochi alla malasanità, dalla tutela dei minori alla lotta all'illegalità) e ha partecipato e continua a partecipare a iniziative di impegno sociale.