Amatrice istituisce propria zona franca

RIETI, 07 MAR - "Non è una provocazione, lo dico subito, la Zona Franca della Contea di Amatrice è solo il nome di fantasia scelto per il Regolamento con il quale si andrà a dare una certezza alle microimprese del mio territorio. Quella di poter usufruire di una sorta di no tax area". E' quanto annuncia in una nota il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi annunciando la creazione della 'Zona Franca della Contea di Amatrice' con un atto della giunta. Il provvedimento prevede "la concessione di un contributo comunale sui versamenti fiscali, contributivi e previdenziali delle microimprese e dei liberi professionisti che, alla data del 24 agosto 2016, e al momento di presentazione dell'istanza, svolgevano la propria attività all'interno del territorio comunale di Amatrice". Entro poche settimane vi sarà l'ok del Consiglio comunale. "Se il decreto in esame al Parlamento - prosegue Pirozzi - conterrà le esenzioni richieste ritirerò il regolamento".