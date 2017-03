Ex segretario Pd Piacenza assolto

PIACENZA, 7 MAR - "Mi sono sempre comportato correttamente e la sentenza di oggi è una chiara conferma. Ma questa vicenda giudiziaria mi lascia una pesante sofferenza. Mi sono dimesso da tutto, dagli incarichi amministrativi e politici. E' stato pesante sopportare tutto questo per sette anni. La mia vita è stata stravolta". Così Paolo Botti, che prima della vicenda giudiziaria era stato segretario provinciale della Cgil e del Pd, commenta la sentenza di assoluzione con formula piena (peraltro richiesta anche dal Pm) nel processo che lo vedeva accusato di peculato e truffa in relazione all'uso della carta di credito aziendale, nel 2010, quando era presidente di Tempi, l'agenzia di trasporto di Piacenza. Dopo 2 ore e mezza di camera di consiglio, il giudice Gianandrea Bussi (a latere Luca Milani e Ivan Borasi) ha letto la sentenza che assolve Botti, ma condanna il suo allora vicepresidente Pierluigi Scaglioni a un anno, 8 mesi e 10 giorni per il solo reato di peculato. Botti ha escluso per ora un suo ritorno alla politica.