Maltempo: crolla comignolo a Nuoro

NUORO, 7 MAR - Il forte vento di maestrale ha provocato notevoli danni anche nel Nuorese e in Ogliastra, fortunatamente senza il coinvolgimento di persone. In piazza Satta, nel capoluogo barbaricino, è crollato il comignolo dal tetto della scuola per l'infanzia Guiso Gallisai. In piazza Crispi, invece, a pochi metri dalla sede delle Poste centrali, si sono distaccate alcune lastre di marmo da una finestra di un palazzo vicino. A Oliena, nella zona industriale, le raffiche di vento a quasi 100 chilometri all'ora hanno scoperchiato il tetto di un capannone. In tutto il centro Sardegna il maestrale ha abbattuto linee elettriche e telefoniche, alberi, cartelloni pubblicitari, lampioni dell'illuminazione pubblica, ponteggi edili e coperture di edifici. Per tutta la giornata i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e del distaccamento di Lanusei e Tortolì hanno lavorato incessantemente per mettere in sicurezza strade e palazzi.