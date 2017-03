Anticipo uscita lavoro, medici indagati

FORLI', 8 MAR - Due medici dipendenti dell'Ausl Romagna sono indagati per concorso in truffa, per aver procurato un danno all'ente pubblico, e hanno ricevuto la notifica dell'avviso di fine indagini preliminari. La Procura di Forlì - riferisce la stampa locale - contesta due episodi riferiti ad aprile e maggio dello scorso anno: una dottoressa, con incarico a tempo determinato, avrebbe lasciato il posto di lavoro, nell'infermeria del carcere della Rocca, due ore prima rispetto a quanto certificato dal badge aziendale, mentre in un altro episodio un collega avrebbe vidimato l'uscita della dottoressa mentre questa era già fuori da due ore. Gli accertamenti sono partiti da un esposto agli inquirenti per sospette assenze sul luogo di lavoro. L'inchiesta è stata affidata dal procuratore Sergio Sottani alla polizia giudiziaria.