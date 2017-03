Morì in ditta dolci,macchina non a norma

TORINO, 8 MAR - La macchina che, lo scorso dicembre, ha schiacciato un giovane operaio di 23 anni dipendente dell'industria dolciaria 'La Torinese', non era a norma. Ad accettarlo è la consulenza tecnica chiesta dal pm Vincenzo Pacileo. Nel documento si spiega come il macchinario fosse sprovvisto dei sistemi di protezione. Dalle prime ricostruzioni sembra che il giovane si fosse sporto eccessivamente sul nastro, dove le pinze prelevano i prodotti sfornati per poi rovesciarli su se stessi e disporli in una torre di raffreddamento. La macchina, che non avrebbe dovuto attivarsi, è invece partita come se stesse procedendo al normale ciclo di lavorazione dei panettoni. I titolari de 'La Torinese', storica ditta in via Avellino 8 a Torino, sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo e verranno sentiti in Procura nelle prossime settimane.