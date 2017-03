Ordigno esplode davanti studio avvocato

LECCE, 8 MAR - Una grossa bomba carta artigianale è stata fatta esplodere nella notte a Nardò (Lecce) da persone non ancora identificate davanti all'ingresso dello studio professionale di Franco Orlando, avvocato, 50 anni, conosciuto per aver difeso l'attentatore della scuola 'Morvillo Falcone', a Brindisi, Giovanni Vantaggiato. Quest'ultimo, il 19 maggio 2012, fece esplodere una bomba davanti all'istituto scolastico, uccidendo una ragazza di 16 anni, Melissa, e ferendo altre cinque studentesse. La deflagrazione questa notte è avvenuta in via Verdi, al civico 26, dove il professionista ha il suo studio, al piano terra. L'esplosione ha provocato un grosso buco nel portone di ingresso e schegge che hanno causato danni anche all'interno degli ambienti. Il rumore è stato avvertito anche a grande distanza, svegliando i residenti dell'intero quartiere che hanno dato l'allarme agli agenti del locale commissariato di polizia. L'avvocato ha detto agli investigatori di non aver mai ricevuto richieste estorsive o minacce.