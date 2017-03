Gip, chiarire rapporti Longarini-imprese

AOSTA, 08 MAR - Dalle indagini in corso emerge la necessità di "chiarire la natura dei rapporti intrattenuti dal magistrato Longarini con imprenditori valdostani portatori di significativi interessi economici nella Valle e non solo". Lo scrive il gip di Milano Giuseppina Barbara nell'ordinanza con cui respinge - per "pericolo di inquinamento probatorio" - la richiesta di revoca dei domiciliari per l'ex procuratore capo di Aosta facente funzioni Pasquale Longarini. La circostanza emerge "alla luce di quanto dichiarato sia dagli indagati nel corso dei rispettivi interrogatori di garanzia che da altre persone informate sui fatti nel frattempo sentite". Secondo il gip, Longarini "anche in forza del ruolo di magistrato inquirente rivestito per oltre venti anni in Val d'Aosta sarebbe in grado di ostacolare le indagini in corso e comunque indurre le persone che i pubblici ministeri vorranno sentire a rendere versioni dei fatti in tutto o in parte non conformi al vero, al fine di agevolarlo e alleggerirne la posizione".